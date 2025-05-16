На месте музея авиации под Минском появится модный авиаквартал 16.05.2025, 16:18

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Самая дешевая квартира обойдется примерно в $80 тысяч.

В Новой Боровой под Минском на месте музея авиации построят авиаквартал. Жилые дома, паркинги и детские площадки будут оформлены в тематике авиации. Об этом рассказал Office Life застройщик А-100 Девелопмент.

Авиаквартал построят между двумя транспортными кольцами, где раньше находился авиационный музей, который переехал в Липки.

Внешний вид квартала будет связан с тематикой неба и полетов. Всего спроектировано пять групп домов, причем каждая будет состоять всего из двух. Они образуют треугольники, напоминающие крылья самолетов, причем расположат их так, чтобы максимально сохранить большие растущие деревья. Группы домов получили поэтичные небесные названия: «Воздушный поток», «Облачный атлас», «Лунный свет», «Солнечный блик» и «Космический путь».

По краям квартала построят паркинги с супермаркетом и другими коммерческими объектами.

Первым в авиаквартале построят дом из сборного железобетона под номером 14.9 по генплану в группе «Воздушный поток». Он будет четырехподъездным высотой от 6 до 9 этажей. Дом рассчитан на 117 квартир с планировками от 41 до 108 «квадратов». Их уже продают от $1320 в эквиваленте за метр, в итоге самая недорогая квартира обойдется в $76,8 тыс. по курсу. Сдать дом планируют в IV квартале 2026 года.

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