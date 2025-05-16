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Суперкомпьютер определил фаворита финала Лиги чемпионов

  • 16.05.2025, 16:24
Суперкомпьютер определил фаворита финала Лиги чемпионов

Решающий матч самого престижного клубного евротурнира состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Суперкомпьютер известного статистического и аналитического портала Opta оценил шансы ПСЖ и «Интера» на победу в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25.

По мнению суперкомпьютера Opta, фаворитом решающего матча самого престижного клубного евротурнира является французский клуб, пишет ТСН.

Шансы парижан завоевать трофей оцениваются в 53,6%. Вероятность триумфа миланского коллектива составляет 46,4%.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Отметим, что в полуфинале «Интер» в экстра-таймах одолел «Барселону» (4:3) после того, как основное время обоих матчей завершилось вничью 3:3.

В свою очередь, ПСЖ на стадии 1/2 финала дважды обыграл лондонский «Арсенал» (1:0, 2:1).

Для ПСЖ это будет второй финал Лиги чемпионов в истории. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в финале «Баварии».

«Интер» седьмой раз сыграет в финале Лиги чемпионов (ранее – Кубка европейских чемпионов). «Нерадзурри» трижды выигрывали турнир (1964, 1965, 2010) и столько же раз проигрывали в финальных матчах (1967, 1972, 2023).

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