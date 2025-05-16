В ГАИ рассказали о рейдах по республиканским трассам

В ГАИ рассказали о рейдах по республиканским трассам1
- 16.05.2025, 16:32
Мероприятие касается только части территории Беларуси.
На девяти республиканских и одной международной трассе в Беларуси ГАИ проводит рейдовые мероприятия с 16 по 18 мая.
По информации пресс-службы МВД, в стране будет усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками движения.
Следить за дорожной обстановкой будут экипажи оперативного назначения. Также предусмотрено использование мобильных датчиков контроля скорости.
В пятницу и выходные водителям нужно быть готовыми к пристальному вниманию на следующих трассах:
• М-10 Граница РФ (Селище) – Гомель – Кобрин
• Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин
• Р-4 Барановичи – Ляховичи
• Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин
• Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши (Песчатка)
• Р-83 Брест – Каменец – Национальный Парк (Беловежская Пуща)
• Р-85 Слоним – Высокое
• Р-88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины (Верхний Теребежов)
• Р-94 Брест – Томашовка – граница Польши (Домачево)
• Р-127 Кобрин – граница Украины (Дивин).
Также на всех дорогах страны МВД усилит контроль. В поле зрения – все участники дорожного движения: водители авто и мототранспорта, велосипедисты и пешеходы. Следить будут и в темное время суток.
«Повышенное внимание – своевременному пресечению фактов нетрезвого вождения и управления без прав. Также инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение скоростных ограничений, правил перевозки пассажиров, обгона и проезда пешеходных переходов, использование ремней безопасности и световозвращающих элементов», – пояснила представителя ГУ ГАИ МВД Анны Банадык.