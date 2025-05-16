Евровидение-2025: Рекордное языковое разнообразие на главной сцене Европы 16.05.2025, 16:39

Участники подчеркивают свою идентичность и культурное наследие.

Евровидение-2025 стало триумфом языкового и культурного многообразия: в этом году участники конкурса исполняют песни на 20 различных языках — это рекорд с 1999 года, когда было отменено правило, обязывающее артистов петь на национальных языках, пишет официальный сайт Евровидения-2025 (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя английский по-прежнему остается популярным выбором, более половины участников решили выступить на родных языках, подчеркивая свою культурную идентичность и наследие. Это отражает устойчивую тенденцию последнего десятилетия: возвращение к языковым корням и стремление к самоопределению.

Среди языков, прозвучавших на сцене: французский, финский, албанский (диалект гег), армянский, украинский, греческий, иврит, латышский, литовский, немецкий, польский, португальский, испанский, итальянский, шведский, исландский, сербский, черногорский и грузинский.

Исполнение песни на родном языке — это не просто символический жест, а возможность донести эмоции, передать уникальные истории и установить глубокую связь с аудиторией. Для редких и находящихся под угрозой исчезновения языков участие в конкурсе — это возможность прозвучать на весь мир и привлечь внимание к своему культурному наследию.

Евровидение давно превратилось не только в крупнейшее музыкальное шоу Европы, но и в праздник культурной самобытности и разнообразия. В эпоху глобализации конкурс напоминает: каждый голос важен, и каждое слово имеет значение.

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