Белоруска рассказала, как «заработала свой первый миллион долларов» на редиске 16.05.2025, 16:46

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За два дня ролик собрал почти тысячу комментариев.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором поделилась, как «заработала свой первый миллион долларов» на выращивании редиски. По ее словам, «все очень просто». И действительно: многие комментаторы признались, что владеют такой технологией выращивания, пишет «Телеграф».

«Расскажу, как я заработала свой первый миллион долларов. Все очень просто: я выращиваю редис сорта «с гулькин нос» на продажу в элитные рестораны», — поделилась автор видео.

С ее слов, конкуренции у нее нет, «так как технологию выращивания знаю только я». «Поэтому, если вы хотите так же зарабатывать, пишите мне в личку. И за небольшую плату я расскажу вам все секреты», — пообещала белоруска.

Ролик шуточный, «сортом «с гулькин нос» оказалась просто «несостоявшаяся» редиска. Но не только у автора видео такие «успехи».

«Вы не один миллионер, оказывается. У меня есть сорт картофеля «черри». Разбирают, не успеваю ролик снять», — похвасталась одна комментаторша.

«Мы знаем вашу технологию. Мы ее используем на моркови, на свекле, и даже на картохе», — раскрыла карты другая. «Так это специально для молекулярной кухни», — отметил пользователь TikTok.

Кто-то попробовал объяснить неудачу белоруски в выращивании редиса: «Когда садишь насыпью, без необходимого расстояния, то растения начинают конкурировать друг с другом за свет, и все силы уходят в ботву». Автор ролика ответила: «Расстояние было выдержано, но погода сыграла злую шутку».

«Я несколько лет собирала такой урожай, как на видео, или вообще пустые хвостики. А в этом году просто какие-то корявые семена посыпала в горшке на балконе и даже в мороз не забирала домой. Так там все назло мне выросло», — поделилась опытом еще одна комментаторша.

«Так а на ботве? На ботве сколько можно заработать!! Такая ботва для салата и холодника. А жареная какая вкусная!» — предложила способ заработать даже на такой редиске еще одна комментаторша.

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