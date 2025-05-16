Зеленский обратился к Путину после переговоров в Стамбуле 16.05.2025, 16:50

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Владимир Зеленский

Российский диктатор отправил в Турцию делегацию очень низкого уровня.

Украинская делегация прибыла в Стамбул с готовностью обсудить завершение войны. Взамен Россия отправила представителей без реальных полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«На этой неделе у нас был реальный шанс сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не испугался приехать в Турцию», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что вчера лично был в Анкаре и поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за прием. Президент Украины отметил, что еще вчера был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

«И не просто к встрече, а чтобы решить все важные вопросы, по моему мнению. Но он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина», - отметил президент.

В то же время он отметил, что российский диктатор отправил в Турцию делегацию очень низкого уровня.

«В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул - хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить», - пояснил он.

На фоне этого Зеленский обратился к Путину и призвал предоставить этой делегации реальные полномочия.

«Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия», - сказал глава Украины.

Зеленский отметил, что в течение дня будет информировать всех о том, что происходит в Стамбуле и есть ли шанс, что российская делегация сделает реальные шаги, чтобы остановить убийства и положить конец войне.

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