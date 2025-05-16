Украинца по доносу незнакомца судили за «оскорбление Лукашенко» 16.05.2025, 17:12

У мужчины есть несовершеннолетний ребенок.

Суд Бобруйского района приговорил 55-летнего гражданина Украины Юрия Бондаренко к полутора годам заключения по ст. 368 (Публичное оскорбление Лукашенко). Уголовное дело в отношении мужчины возбудили после доноса незнакомца, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Бондаренко родом из города Кропивницкий — это административный центр Кировоградской области Украины. У него есть несовершеннолетний ребенок. Мужчину задержали в мае прошлого года, а суд начался 10 июля, уголовное дело рассматривал Андрей Литвин. Но правозащитники только сейчас узнали приговор и суть обвинения.

По данным «Вясны», Бондаренко утром 4 мая прошлого года возле магазина «Транзит» в Бобруйске в присутствии других людей высказался о Лукашенко «в непристойной форме». Один из присутствующих у магазина обратился в милицию и даже показал силовикам фото машины, на которой уехал Бондаренко. На следующий день мужчину задержали.

На суде мужчина вину признал. Человек, который донес на украинца, выступал свидетелем. Все дело, как отмечают правозащитники, строилось лишь на его показаниях. Аудио или видеозаписи с высказыванием Бондаренко в материалах дела не было.

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