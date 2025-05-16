Трамп анонсировал новые тарифы для ряда стран 16.05.2025, 17:20

Торговые партнеры США получат письма с уведомлением о новых ставках.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 16 мая, заявил, что установит «тарифные ставки» для американских торговых партнеров «в течение следующих двух-трех недель», отметив, что у его администрации нет возможности вести переговоры и заключать соглашения со всеми желающими торговыми партнерами, сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Говард Лутник «разошлют письма, в которых по сути сообщат людям, сколько те будут платить за ведение бизнеса в Соединенных Штатах».

«Я думаю, мы будем очень честными. Но невозможно встретиться с тем количеством людей, которые хотят нас видеть», - сказал Трамп.

Президент США заявил, что «150 стран хотят заключить соглашения», но не сказал, какие именно американские торговые партнеры получат письма с уведомлением о новых тарифных ставках.

Трамп 2 апреля объявил о повышении тарифов для десятков торговых партнеров, но позже приостановил новые пошлины на 90 дней на фоне паники инвесторов, чтобы дать иностранным правительствам время на переговоры. Однако в последние недели президент США отошел от идеи вести переговоры с каждым желающим торговым партнером.

Хотя администрация Трампа отдает приоритет тарифным переговорам с более чем десятком стран, нехватка человеческих ресурсов и возможностей делает невозможными одновременные контакты со всеми странами, которые попали под новые пошлины Трампа. США до сих пор ведут переговоры с несколькими торговыми партнерами, в частности с Японией, Южной Кореей, Индией, а также с ЕС.

Недавно Трамп заключил торговое соглашение с Британией. Также глава Белого дома согласился на взаимное временное снижение тарифов с Китаем, чтобы выиграть больше времени для переговоров.

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