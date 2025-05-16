На Комаровке нашли «золотую» черешню 3 16.05.2025, 17:28

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Цены на ягоду поражают воображение.

На прилавках столичного Комаровского рынка на днях заметили по-настоящему «золотую» черешню. За килограмм отборной испанской ягоды просят 150 рублей, а ягодки чуть менее презентабельного вида готовы отдать не меньше, чем за 120 рублей за кило. Журналисты Telegraf.news посмотрели, как обстоит ситуация с ценами на другие виды ягод на столичных рынках за несколько недель до начала летнего сезона.

Судя по комментариям, оставленным пользователями TikTok под видео с «золотой» черешней, цены на эту ягоду пока везде в Беларуси впечатляют воображение.

«Золотая черешня. На свалку скоро вывезут. Это точно не по нашим деньгам и зарплатам. Купили бы, если это бы спасло от страшной болезни или от смерти», — отметила одна из зрительниц.

Другая рассказала, что в Гомеле черешня замечена «всего лишь» за 90 рублей, а третья, из Минска, озвучила даже большую сумму, чем у автора ролика.

«220 рублей — ТЦ Diamond, на первом этаже овощи/фрукты, одна там точка. В начале недели были, ошалела, когда увидела», — рассказала она.

«Пойду брать кредит в банке», — шутя написал один из комментаторов, впечатлившись «ценами за гранью фантастики», а кто-то предложил покупать ягоду поштучно.

«Я купила две штучки.. отдала 4 рубля. Цена была 130 рублей», — написала одна из зрительниц, которая, по её словам, именно так и поступила.

Между тем, судя по официальному аккаунту Комаровки в Instagram, на рынке появились в продаже и другие «летние» ягоды — голубика и клубника. Цены на первую пока также «кусаются» — продавцы просят 79,9 рубля за кило ягоды испанского производства. А вот цена на клубнику уже не так шокирует рядового покупателя — килограмм этой ягоды на Комаровке уже можно купить за 13 — 25 рублей.

Впрочем, многие комментаторы к ценам на свежие ягоды в межсезонье отнеслись со скепсисом.

«Это то, без чего я спокойно обхожусь.. Поэтому цена меня на этот продукт не напрягает», — написала одна из зрительниц.

А вот вопрос цены на качественную картошку, судя по комментариям, белорусов в этом сезоне никак «не отпускает».

«Это катастрофически дорого! И бульба даже за 10 рублей — катастрофа!» — эмоционально высказалась одна из зрительниц.

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