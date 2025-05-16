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Time: Отказ Путина встретиться с Зеленским еще больше ослабил его позиции

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  • 16.05.2025, 17:36
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Time: Отказ Путина встретиться с Зеленским еще больше ослабил его позиции

Игнорирование мирного процесса может привести к серьезным экономическим последствиям для РФ.

Иностранные СМИ отмечают тактический успех президента Украины Владимира Зеленского, который в течение нескольких дней призвал кремлевского диктатора Владимира Путина к прямым переговорам. Но российский президент отказался, несмотря на то, что сам инициировал встречу, пишет Time.

В своих публикациях журналисты отметили, что Путин не воспользовался шансами, предоставляемыми Соединенными Штатами. По их данным, администрация Дональда Трампа и его посланники месяцами пытались добиться прекращения огня в Украине, предлагая Путину возможности сотрудничества.

«Трамп и его команда прилагали усилия для мирного урегулирования в Украине, параллельно предоставляя Путину множество шансов привлечь американцев на свою сторону», — говорится в материале.

После дипломатического скандала между Трампом и Зеленским в Белом доме Кремль отправил в США Кирилла Дмитриева, предложившего выгодные горнодобывающие соглашения и доступ к российским ресурсам в обмен на снятие санкций.

Однако Россия нанесла удары по Сумам и Киеву, что вызвало резкую реакцию Трампа, написавшего в соцсетях известное «Владимир, остановись!».

Удары по Киеву и Сумам выглядели бессмысленными с военной точки зрения. Атаки на мирных жителей на севере Украины, вдали от линии фронта, не способствовали продвижению российских войск на востоке и юге страны, где они пытаются закрепить контроль.

В ходе переговоров в Ватикане Владимир Зеленский предоставил доказательства российских обстрелов и объяснил, что с Путиным можно говорить только на языке силы, что подтверждает необходимость санкций.

«Трамп понял этот сигнал и написал в соцсети, что рассматривает возможность введения новых санкций», — отметили авторы статьи.

Отказ Путина встретиться с Зеленским еще больше ослабил его позиции. По оценкам экспертов, игнорирование мирного процесса может привести к серьезным экономическим последствиям для России.

«Цены на нефть – ключевой источник доходов российской экономики – упали до рекордно низкого уровня с начала вторжения. На фоне ужесточения санкций от европейских лидеров Трамп также может поддержать жесткие меры», — прогнозируют медийщики.

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