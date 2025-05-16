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Синоптики рассказали о погоде на выходных

  • 16.05.2025, 17:45
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Синоптики рассказали о погоде на выходных

В некоторых районах ожидаются заморозки.

Выходные в Беларуси будут дождливыми, прогнозирует Белгидромет.

В субботу, 17 мая, ожидается облачная погода, ночью — с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет переменных направлений умеренный.

Термометры ночью покажут 1-7 градусов выше нуля. Днем ожидается +9...+15, по востоку Беларуси прогнозируется до 19 градусов тепла.

В воскресенье ожидается облачная погода, днем — с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем — местами по стране, а по северо-востоку Беларуси — во многих районах пройдут дожди. В отдельных районах дожди будут сильные. Возможно, прогремят грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, местами порывистый.

Ночью термометры покажут от +1 по западу до +11 градусов по северо-востоку страны. А вот по юго-западу Беларуси местами ожидаются заморозки 0...-2 градуса. Днем воздух прогреется от +9 по западу до +17 градусов по юго-востоку страны.

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