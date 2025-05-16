Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск провели телефонный разговор с Трампом 2 16.05.2025, 17:49

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Главной темой обсуждения были переговоры между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председатель Европейского совета Дональд Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Главной темой обсуждения были переговоры между Украиной и Россией, которые проходят в Стамбуле.

Об этом сообщил OBOZ.UA пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, детали – позже.

Впоследствии в Офисе президента отметили, что в ходе разговора лидеры обсудили встречу в Стамбуле и возможные сценарии ее развития. Украина подтвердила готовность к максимально быстрым и реальным шагам для достижения мира.

«Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир придерживался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока она не будет готова завершать войну», – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку и призвал к решительной реакции в случае срыва переговоров со стороны России.

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