закрыть
16 мая 2025, пятница, 18:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

3
  • 16.05.2025, 17:55
  • 1,458
Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

У гаджета есть ряд особенностей.

Xiaomi представила в Китае новую версию своего главного бюджетника Redmi 14C – и она оказалась еще дешевле. Смартфон удалось сделать дешевле за счет исключения из комплекта поставки блока питания, сообщает портал ITHome.

Стоимость Redmi 14C без зарядного блока в версии 4ГБ+64 ГБ составляет 469 юаней (примерно $65), вариант 4ГБ+128 ГБ стоит 569 юаней, (примерно $80). Примечательно, что в Китае действует еще государственная субсидия, с учетом которой цена смартфона составляет всего 399 юаней (около $55).

В плане характеристик Redmi 14C Without Charger не отличается от обычной версии смартфона. Он оснащен 6,88-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором 5160 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и 50-Мп камерой, заявлены портретный и ночной режимы.

Новинка также стала первым смартфоном на базе процессора MediaTek Helio G81 Ultra. Среди прочих особенностей – боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi 5 и разъем для наушников 3,5 мм.

Будет ли версия Redmi 14C без зарядки продаваться на глобальном рынке, не упоминается. В любом случае со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин