Мелони: Последние события показали, кто на самом деле хочет мира, а кто — нет 3 16.05.2025, 18:04

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Премьер Италии прокомментировала переговоры в Стамбуле.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что война в Украине должна завершиться безоговорочным прекращением огня.

Об этом информирует ANSA.

По ее словам, только такая предпосылка позволит перейти к переговорам о долговременном мире, основой которого должны стать надежные гарантии безопасности для Украины.

Мелони отметила, что последние события четко показали, «кто на самом деле готов делать шаги на пути к миру, а кто — нет». Она подчеркнула, что необходимо не просто остановить войну, а заключить «серьезное мирное соглашение», которое учтет интересы Киева в сфере безопасности.

«Мы должны настойчиво добиваться безоговорочного прекращения огня и мира, война должна закончиться», - заявила она журналистам. Также итальянский лидер обратила внимание на тот факт, что в переговорах участвуют не все стороны, и это, по ее мнению, важно для понимания истинных намерений участников конфликта.

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