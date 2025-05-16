ГАИ проводит рейды по республиканским трассам

ГАИ проводит рейды по республиканским трассам1
- 16.05.2025, 18:07
Водителям на заметку.
На девяти республиканских и одной международной трассе в Беларуси ГАИ проводит рейдовые мероприятия с 16 по 18 мая, сообщили в Telegram-канале «Крепость».
Также, по информации пресс-службы МВД, в стране будет усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками движения.
Следить за дорожной обстановкой будут экипажи оперативного назначения. Также предусмотрено использование мобильных датчиков контроля скорости.
В пятницу и выходные водителям нужно быть готовыми к пристальному вниманию на следующих трассах:
М-10 Граница РФ (Селище) – Гомель – Кобрин
Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин
Р-4 Барановичи – Ляховичи
Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин
Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши (Песчатка)
Р-83 Брест – Каменец – Национальный Парк (Беловежская Пуща)
Р-85 Слоним – Высокое
Р-88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины (Верхний Теребежов)
Р-94 Брест – Томашовка – граница Польши (Домачево)
Р-127 Кобрин – граница Украины (Дивин).
Также на всех дорогах страны МВД усилит контроль. В поле зрения правоохранителей – все участники дорожного движения: водители авто и мототранспорта, велосипедисты и пешеходы. Следить будут и в темное время суток.
«Повышенное внимание – своевременному пресечению фактов нетрезвого вождения и управления без прав. Также инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение скоростных ограничений, правил перевозки пассажиров, обгона и проезда пешеходных переходов, использование ремней безопасности и световозвращающих элементов», – пояснила представителя ГУ ГАИ МВД Анны Банадык.
Она также предупредила, что из-за погоды важно выбирать наиболее безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, не стоит лихачить. Не нужно забывать о ремнях безопасности, детских креслах и ближнем свете фар (в непогоду и ночью).
Пешеходам же следует понимать, что водитель не может остановиться мгновенно, и самим нести ответственность за собственную безопасность.