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ГАИ проводит рейды по республиканским трассам

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  • 16.05.2025, 18:07
ГАИ проводит рейды по республиканским трассам

Водителям на заметку.

На девяти республиканских и одной международной трассе в Беларуси ГАИ проводит рейдовые мероприятия с 16 по 18 мая, сообщили в Telegram-канале «Крепость».

Также, по информации пресс-службы МВД, в стране будет усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками движения.

Следить за дорожной обстановкой будут экипажи оперативного назначения. Также предусмотрено использование мобильных датчиков контроля скорости.

В пятницу и выходные водителям нужно быть готовыми к пристальному вниманию на следующих трассах:

М-10 Граница РФ (Селище) – Гомель – Кобрин

Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин

Р-4 Барановичи – Ляховичи

Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин

Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши (Песчатка)

Р-83 Брест – Каменец – Национальный Парк (Беловежская Пуща)

Р-85 Слоним – Высокое

Р-88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины (Верхний Теребежов)

Р-94 Брест – Томашовка – граница Польши (Домачево)

Р-127 Кобрин – граница Украины (Дивин).

Также на всех дорогах страны МВД усилит контроль. В поле зрения правоохранителей – все участники дорожного движения: водители авто и мототранспорта, велосипедисты и пешеходы. Следить будут и в темное время суток.

«Повышенное внимание – своевременному пресечению фактов нетрезвого вождения и управления без прав. Также инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение скоростных ограничений, правил перевозки пассажиров, обгона и проезда пешеходных переходов, использование ремней безопасности и световозвращающих элементов», – пояснила представителя ГУ ГАИ МВД Анны Банадык.

Она также предупредила, что из-за погоды важно выбирать наиболее безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, не стоит лихачить. Не нужно забывать о ремнях безопасности, детских креслах и ближнем свете фар (в непогоду и ночью).

Пешеходам же следует понимать, что водитель не может остановиться мгновенно, и самим нести ответственность за собственную безопасность.

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