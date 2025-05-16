ЕС готовит санкции против российских газопроводов «Северный поток» 1 16.05.2025, 18:09

Председатель Еврокомиссии анонисровала усиление давления на РФ.

Евросоюз, который на днях согласовал 17-й пакет санкций против России, работает над новым, который будет включать меры в отношении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом европейских лидеров в столице Албании Тиране, передает Reuters.

«Он не хочет мира, поэтому нам приходится усиливать давление, и именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций», — заявила она, имея в виду российского диктатора Владимира Путина, поясняет агентство.

По словам фон дер Ляйен, в рамках очередного пакета ЕС также планирует расширить список судов так называемого теневого флота, который, как считают в странах блока, Россия использует для обхода ограничений на экспорт ее нефти. При этом потолок цен на российскую нефть будет снижен и усилены санкции в отношении финансового сектора России, добавила она.

Как отмечает Reuters, европейские дипломаты говорят, что становится все труднее добиться единодушия среди 27 членов блока для принятия новых мер в отношении России. По словам чиновников и дипломатов, для успеха «масштабных» санкций, которыми в последние дни грозили лидеры ЕС, им потребуется поддержка США.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила в Тиране, что ЕС уже обсуждает 18-й пакет санкций.

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