В Гродно МАЗ врезался в стену продуктового магазина
- 16.05.2025, 18:15
Фотофакт.
Днём 16 мая в Гродно случилось очередное происшествие с участием грузового автомобиля. Несколько дней назад в микрорайоне Грандичи МАЗ провалился в яму, а теперь грузовик этой же марки столкнулся со стеной магазина на выезде из города, пишет newgrodno.by.
Необычное событие произошло возле круглосуточного магазина на улице Суворова: грузовик наехал на стену здания. Водитель, кроме стресса, получил незначительные травмы — его забрала скорая помощь.
По предварительной информации, причина аварии — резкое торможение машины, которая ехала перед МАЗом. Чтобы избежать столкновения, водитель нажал на тормоз, после чего грузовик по скользкой дороге «юзом» влетел в стену.
При этом МАЗ задел припаркованный «Мерседес».