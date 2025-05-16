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В Гродно МАЗ врезался в стену продуктового магазина

  • 16.05.2025, 18:15
В Гродно МАЗ врезался в стену продуктового магазина

Фотофакт.

Днём 16 мая в Гродно случилось очередное происшествие с участием грузового автомобиля. Несколько дней назад в микрорайоне Грандичи МАЗ провалился в яму, а теперь грузовик этой же марки столкнулся со стеной магазина на выезде из города, пишет newgrodno.by.

Необычное событие произошло возле круглосуточного магазина на улице Суворова: грузовик наехал на стену здания. Водитель, кроме стресса, получил незначительные травмы — его забрала скорая помощь.

По предварительной информации, причина аварии — резкое торможение машины, которая ехала перед МАЗом. Чтобы избежать столкновения, водитель нажал на тормоз, после чего грузовик по скользкой дороге «юзом» влетел в стену.

При этом МАЗ задел припаркованный «Мерседес».

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