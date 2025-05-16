Британия, Франция и Германия назвали неприемлемыми требования Путина на переговорах в Стамбуле 2 16.05.2025, 18:50

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Лидеры этих стран поддержали позицию Зеленского.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши поддержали позицию президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего «неприемлемыми» требования Москвы на переговорах в Стамбуле. Такое заявление в пятницу во время саммита Европейского политического сообщества в Албании сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Reuters.

«Позиция России явно неприемлема, и это не в первый раз», — заявил Стармер после встречи в Тиране с Зеленским, в которой также принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.

Он также отметил, что после обсуждения итогов стамбульских переговоров, в ходе которых российская делегация потребовала у Киева отдать Москве четыре области Украины, европейские союзники созвонились с президентом США Дональдом Трампом. «Итак, в результате этой встречи с президентом Зеленским и обсуждения с президентом Трампом мы сейчас тесно согласовываем и координируем наши ответы и будем продолжать это делать», — сказал Стармер.

Встреча в Стамбуле, которая стала первой за более чем три года прямой попыткой урегулировать конфликт, после этого требования России завершилась, продлившись меньше двух часов, сообщили источники Reuters. Кроме этого пункта, представители российской делегации, по данным The Economist, пригрозили продолжением войны и захватом еще двух украинских регионов — Харьковской и Сумской областей.

Глава переговорной группы Владимир Мединский заявил украинцам, что Россия готова воевать вечно. «Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год», — сказал Мединский, по словам источника издания.

Зеленский по итогам встречи сказал, что Москва де-факто отказалась от перемирия. Он призвал ужесточить антироссийские санкции и сохранять давление на нее, пока Владимир Путин не будет готов завершить войну.

Тем не менее переговоры принесли определенные результаты. Мединский и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщили о достижении договоренности об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», крупнейшем за годы войны. Он должен состояться в «ближайшие дни».

По словам Мединского, Москва и Киев договорились, что каждая сторона представит свое видение будущего перемирия, зафиксировав предложения письменно и в деталях. Он также отметил, что было достигнуто принципиальное соглашение о продолжении переговоров. Эту информацию подтвердили Умеров и глава МИД Турции Хакан Фидан.

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