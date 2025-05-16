Белорусы решили обойти весь Минск вдоль МКАД 5 16.05.2025, 19:11

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Зачем?

Необычным экспериментом с Onlíner решила поделиться пара из Минска. 9 мая Ася и Леня выбрались из Степянки и решили пешком пройтись вдоль МКАД — это всего каких-то 56,2 километра (иронизируем). Понятно, что пройти такое расстояние совсем без отдыха сложно, поэтому время от времени ребята делали остановки на заправках. Несколько раз чуть не сдались — но все-таки обошли Минск по кругу. Зачем это было нужно?

Для начала уточним возраст участников — 31 и 35 лет (то есть это уже не подростки, которые любят сумасшедшие челленджи). Леня — любитель походов и автостопа, а Ася — просто за любой движ. Особенно если это связано с испытанием себя на прочность.

— Сам Минск мы обошли уже много раз — и вдоль метро, и просто гуляли. А здесь территория вроде как неизведанная, и в то же время все про МКАД знают. Плюс достаточно большой километраж — это был вызов на уровне «сможем/не сможем».

Для парня это была уже третья попытка прогуляться вдоль МКАД, для девушки — вторая. Предыдущие заканчивались провалом.

— Леня первый раз решился на эксперимент два года назад. Прошел от Степянки до Сухарево и сдался. Сказал, что просто лег в овраг и решил вызвать такси, — рассказывает Ася. — В прошлом году мы с Леней познакомились и решили повторить эксперимент вместе с нашей подругой. Тогда прошли от Степянки до Малиновки, то есть еще меньше. На половине пути сдались и уехали домой.

Третьей попыткой загорелась уже сама Ася и подговорила друзей. Изначально должна была идти большая компания из 6 человек, но на 9 мая у многих нашлись другие планы. В итоге Ася и Леня пошли одни. Из дома в Степянке выбрались в 3 часа дня, а официальный старт решили сделать в районе «Короны» в Уручье.

— Где-то в 4 дня мы стартовали. Сначала было вообще шикарно: весело, классно, солнышко светит, встретили даже мою начальницу, она в Instagram за мной наблюдала и решила приехать на машине, чтобы пожелать удачи. К вечеру, когда был салют, мы шли недалеко от Лебяжьего, в районе 3 часов ночи — в Малиновке и где-то к 12 дня вернулись домой. То есть шли почти сутки — 21 час.

За это время трижды столкнулись с сотрудниками милиции. Да, нас подробно спрашивали: кто мы такие, куда идем, в чем наша цель. И в итоге просто говорили быть осторожнее, идти по направлению к встречному движению. На пути было около семи развязок, и нам приходилось спускаться в город, чтобы, не нарушая правил, пройти по пешеходному переходу. Поэтому и километраж в общей сложности получился 60 с лишним километров — за счет того, что мы обходили эти развязки.

Весь путь ребята разделили на отрезки где-то по 2 часа — и в перерывах заходили на заправки, чтобы перекусить, снять обувь и просто размяться.

— У меня ноги потом еще 3 дня болели. Просто такая нагрузка непривычная совершенно, не могу назвать себя спортивным человеком. А вот Леня — скейтбордист со стажем, возможно, поэтому ему было чуть легче, чем мне.

Были моменты, когда хотелось все бросить — успех челленджа буквально висел на волоске.

— Где-то в районе Малиновки часа в 3 ночи очень хотелось вызвать такси и поехать обратно. Уже сил не было, я стерла ноги ужасно. Но потом просто поменяла ботинки на кроксы и пошла дальше. А потом уже в районе Лошицы утром я сказала, что больше двигаться не могу. Тогда Леня вокруг меня отжимался, говорил: «Вставай, если у меня есть силы, то и у тебя тоже».

— А почему вы именно ночью решили идти?

— Мы стартовали днем, а потом большую часть пути шли ночью, да. Так интереснее было идти и проще. Только мы, полнолуние и пустая дорога рядом — прямо романтика.

За время пути ребята выпили по паре чашек кофе и съели по хот-догу (есть не хотелось). А вот жажда мучила — девушка говорит, что она выпила 3 литра воды.

Последний отрезок, рассказывает Ася, они с парнем преодолели с большом трудом («уже просто ноги волочили»). Когда вернулись в Степянку, дождались автобуса и приехали домой. Поспали часа четыре и снова пошли гулять с друзьями.

— Скажите честно: зачем это все?

— Я хотела доказать себе, что я могу — если не дойти, то хотя бы доползти. Лене тоже хотелось закрыть гештальт, ведь это уже третья попытка. После того как добиваешься цели, такое чувство удовлетворения испытываешь! Потрясающие ощущения — ты такой прямо победитель, триумфатор.

— Но, может, лучше в марафонах участвовать, где все организованно?

— Что касается бега, это вообще не ко мне, я бегать не люблю. А так у нас в планах придумывать разные испытания. Например, до Полоцка или до Витебска дойти. Что-то такое хотим придумать — останавливаться не планируем.

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