«Барселона» выиграла все три национальных трофея в Испании 16.05.2025, 19:45

Во второй раз в истории клуба.

«Барселона» в сезоне-2024/2025 стала обладателем всех трёх официальных трофеев, разыгрываемых в испанском футболе. В ночь с 15 на 16 мая мск сине-гранатовые со счётом 2:0 победили «Эспаньол» в выездном матче 36-го тура Ла Лиги и завоевали звание чемпионов Испании, за два тура до финиша создав отрыв в семь очков от ближайшего преследователя — мадридского «Реала».

26 апреля каталонский клуб стал обладателем Кубка Испании, победив в дополнительное время финального матча «Реал» (3:2 доп. вр.). Ранее, 12 января 2025 года, «Барселона» взяла национальный Суперкубок, также одержав в решающей игре победу над «Королевским клубом» (5:2).

Это второй случай в истории, когда сине-гранатовые смогли взять все три внутренних испанских трофея — впервые им удалось это сделать в сезоне-2008/2009.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com