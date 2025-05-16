Сирия откажется от печати денег в России 16.05.2025, 19:53

Сирийские власти намерены получать обновленные купюры в ОАЭ и Германии.

После смягчения санкций США и ЕС в этом году власти Сирии откажутся от выпуска новых банкнот на российском «Гознаке». Они намерены получать обновленные купюры в ОАЭ и Германии, пишет Reuters со ссылкой на три источника. В результате редизайна изображение потерявшего власть в декабре 2024 года бывшего сирийского диктатора Башара Асада исчезнет с популярной купюры 2000 фунтов.

Улучшение отношений с арабскими и западными странами открывают перед Дамаском новые возможности. Сирийские власти ведут предварительные переговоры о сделке с компанией Oumolat из ОАЭ, которую глава центрального банка Сирии и министр финансов посетили в начале мая, сообщили два сирийских источника. В Германии интерес проявила госкомпания Bundesdruckerei и частная компания Giesecke+Devrient, сообщили сирийский источник и европейский чиновник.

Россия печатала сирийскую валюту на протяжении более десяти лет войны после того, как ЕС и США ввели санкции, которые привели к расторжению контракта с европейской фирмой. Весной этого года Центральный банк Сирии получал поставки новых банкнот из России.

Сирийских фунтов не хватает, хотя власти Сирии и банкиры по-разному объясняют дефицит наличных. Чиновники считают, что граждане накапливают фунты, а банкиры утверждают, что сирийские власти сдерживают наличные, чтобы управлять обменным курсом. Банки регулярно отказывают вкладчикам в доступе к сбережениям, а бизнес не может получить доступ к наличным, что мешает им выплачивать зарплаты и оплачивать поставки. Представитель бизнеса Сирии рассказывал FT, что нехватка наличных достигала критической точки. «Люди перестали класть деньги в банк, потому что боятся, что не смогут их снять», — отметил он. Впрочем, еще до свержения режима Асада сирийцы стремились избегать банковской системы, поскольку власти искали крупных вкладчиков для введения избирательных налогов для богатых.

В пятницу сирийский фунт торговался на чёрном рынке по цене около 10 000 за доллар, до свержения Асада в декабре 2024 года он торговался по 15 000. В 2011 году, до гражданской войны, за доллар давали 50 фунтов.

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