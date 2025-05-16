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Магнитные бури обрушатся на Землю 17 и 18 мая

  • 16.05.2025, 20:13
Магнитные бури обрушатся на Землю 17 и 18 мая

Что ждать белорусам.

Магнитные бури обрушатся на Землю 17 и 18 мая 2025 – что ждать белорусам. Подробности опубликованы на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты отмечают, что заметные изменения в геомагнитной обстановке ожидаются, начиная с субботы и воскресенья, 17 и 18 мая, по причине сильного роста скорости солнечного ветра. Ученые обращают внимание, что причиной окажется крупная корональная дыра на Солнце.

Согласно данным, вероятность магнитных бурь составляет примерно 30-40%. Вместе с тем на такие же цифры приходится и вероятность геомагнитных возмущений. Так, по предварительным расчетам, скорость солнечного ветра возрастает с 400 километров в секунду до 600-700 километров в секунду.

«Такие пороги считаются достаточными для формирования магнитных бурь в диапазоне от [G]1 до [G]2 уровня по 5-балльной шкале, а, в случае "удачной" комбинации параметров межпланетной среды, и до [G]3 уровня», - заметили специалисты.

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