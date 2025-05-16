Макрон: Россия отказом от перемирия хочет выиграть время 16.05.2025, 20:25

Запад подготовит ответ.

Российский диктатор Владимир Путин не хочет перемирия с Украиной. Таким образом он пытается выиграть время.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X.

Макрон напомнил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Польши Дональдом Туском и премьером Британии Киром Стармером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Президент Путин в очередной раз не ответил на предложение о безусловном прекращении огня, сделанное американцами и поддержанное Украиной и европейцами. Отказываясь от прекращения огня и диалога с Украиной, Россия показывает, что она не хочет мира и стремится выиграть время, продолжая войну», - подчеркнул французский лидер.

Макрон заверил, что он и другие европейские лидеры будут координировать свои действия с США и «коалицией решительных», чтобы «определить согласованный ответ».

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