Сколько еды, алкоголя и сигарет можно ввезти в Беларусь для личного пользования? 16.05.2025, 20:39

В таможне ответили.

От частоты пересечения границы зависит, отнесут ли еду, алкоголь и сигареты в вашем багаже к товарам для личного пользования. В Государственном таможенном комитете рассказали, какие критерии оценки предусмотрены законодательством при въезде в Беларусь.

К товарам для личного пользования относят продукты питания, (за исключением тех, которые были куплены в магазинах беспошлинной торговли Беларуси):

только необходимые на путь следования — при следовании чаще, чем раз в день;

не более 1 кг продуктов питания — чаще, чем раз в три дня;

не более 5 кг продуктов питания, из них кофе, чая, иных растворимых напитков не более 1 кг в совокупности — чаще, чем раз в семь дней.

Алкоголь и пиво:

не более 0,5 литра — при следовании чаще, чем раз в день;

не более 1 литра — чаще, чем раз в три дня;

не более 2 литров — чаще, чем раз в семь дней.

Сигареты:

не более 20 штук — чаще, чем раз в день;

не более 40 штук — чаще, чем раз в семь дней.

«При расчете частоты перемещения лица через границу началом периода считается 00 часов 00 минут календарного дня, в который был осуществлен предшествующий въезд в Беларусь», — добавили в ГТК.

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