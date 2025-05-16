Сколько еды, алкоголя и сигарет можно ввезти в Беларусь для личного пользования?
- 16.05.2025, 20:39
В таможне ответили.
От частоты пересечения границы зависит, отнесут ли еду, алкоголь и сигареты в вашем багаже к товарам для личного пользования. В Государственном таможенном комитете рассказали, какие критерии оценки предусмотрены законодательством при въезде в Беларусь.
К товарам для личного пользования относят продукты питания, (за исключением тех, которые были куплены в магазинах беспошлинной торговли Беларуси):
только необходимые на путь следования — при следовании чаще, чем раз в день;
не более 1 кг продуктов питания — чаще, чем раз в три дня;
не более 5 кг продуктов питания, из них кофе, чая, иных растворимых напитков не более 1 кг в совокупности — чаще, чем раз в семь дней.
Алкоголь и пиво:
не более 0,5 литра — при следовании чаще, чем раз в день;
не более 1 литра — чаще, чем раз в три дня;
не более 2 литров — чаще, чем раз в семь дней.
Сигареты:
не более 20 штук — чаще, чем раз в день;
не более 40 штук — чаще, чем раз в семь дней.
«При расчете частоты перемещения лица через границу началом периода считается 00 часов 00 минут календарного дня, в который был осуществлен предшествующий въезд в Беларусь», — добавили в ГТК.