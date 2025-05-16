закрыть
16 мая 2025, пятница, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Витебской области заметили редкие облака

  • 16.05.2025, 21:05
  • 1,716
В Витебской области заметили редкие облака

Фотофакт.

В Глубокском районе 16 мая заметили редкие облака, внешне напоминающие вымя животных. Фото облаков прислала читательница Smartpress.by Елена.

Она рассказала, что съемка сделана в деревне Зябки. Погода в тот момент была очень изменчивая – то светило солнце, то шел дождь.

«Поднимаю голову вверх – а там такие облака необычные. Небо было настолько непривычным, что даже страшно немного стало. Причудливые облака появились внезапно – и быстро растворились», – поделилась впечатлениями Елена.

В Белгидромете уточнили, что это слоисто-кучевые вымеобразные облака (Stratocumulus mammatus) — и они «достаточно редкие».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин