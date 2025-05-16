В Витебской области заметили редкие облака
- 16.05.2025, 21:05
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Фотофакт.
В Глубокском районе 16 мая заметили редкие облака, внешне напоминающие вымя животных. Фото облаков прислала читательница Smartpress.by Елена.
Она рассказала, что съемка сделана в деревне Зябки. Погода в тот момент была очень изменчивая – то светило солнце, то шел дождь.
«Поднимаю голову вверх – а там такие облака необычные. Небо было настолько непривычным, что даже страшно немного стало. Причудливые облака появились внезапно – и быстро растворились», – поделилась впечатлениями Елена.
В Белгидромете уточнили, что это слоисто-кучевые вымеобразные облака (Stratocumulus mammatus) — и они «достаточно редкие».