В Витебской области заметили редкие облака 16.05.2025, 21:05

1,716

Фотофакт.

В Глубокском районе 16 мая заметили редкие облака, внешне напоминающие вымя животных. Фото облаков прислала читательница Smartpress.by Елена.

Она рассказала, что съемка сделана в деревне Зябки. Погода в тот момент была очень изменчивая – то светило солнце, то шел дождь.

«Поднимаю голову вверх – а там такие облака необычные. Небо было настолько непривычным, что даже страшно немного стало. Причудливые облака появились внезапно – и быстро растворились», – поделилась впечатлениями Елена.

В Белгидромете уточнили, что это слоисто-кучевые вымеобразные облака (Stratocumulus mammatus) — и они «достаточно редкие».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com