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Сикорский: К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье

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  • 16.05.2025, 21:16
  • 2,202
Сикорский: К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье

Запад не допустит восстановления Россией империи.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что к концу этого десятилетия НАТО будет сильнее, а Россия «будет иметь ужасное похмелье». Запад не допустит восстановления Россией империи.

Об этом он написал в соцсети Х.

«НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы более 20 лет пытались европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье»,- написал Сикорский.

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