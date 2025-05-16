Сикорский: К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье

Сикорский: К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье1
- 16.05.2025, 21:16
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Запад не допустит восстановления Россией империи.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что к концу этого десятилетия НАТО будет сильнее, а Россия «будет иметь ужасное похмелье». Запад не допустит восстановления Россией империи.
Об этом он написал в соцсети Х.
«НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы более 20 лет пытались европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы станем сильнее, а Россию ждет ужасное похмелье»,- написал Сикорский.