Минские власти объяснили, почему в столице не включают отопление

Минские власти объяснили, почему в столице не включают отопление1
- 16.05.2025, 21:21
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Многие регионы страны уже вернули тепло в дома из-за холодной погоды.
Отопление в столице Беларуси не включают по нескольким причинам, объяснил председатель Минского городского «совета депутатов» Артем Цуран, пишут «Минск-Новости».
В отдельных случаях это попросту невозможно.
Первая причина, по которой в минские квартиры и социальные объекты не поступает тепло нынешней холодной весной, – это температура воздуха за окном.
Несмотря на то что дома и на работе минчане мерзнут, «среднесуточная температура не является по нормам достаточно низкой для запуска отопления».
Во-вторых, когда была теплая погода и отключили батареи в городе, начались профилактические работы. Стартовала подготовка уже к будущему отопительному сезону-2025/2026. К сожалению, этот процесс обратить вспять на данный момент невозможно.
Между тем 16 мая 2025-го в самом теплом регионе страны – Брестской области – в связи с погодными условиями решили включить отопление в жилфонде, писала БелТА.
На 15:00 это сделали в Березовском, Дрогичинском, Жабинковском, Каменецком, Пружанском, Столинском районах и в Барановичах.