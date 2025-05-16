Минские власти объяснили, почему в столице не включают отопление 1 16.05.2025, 21:21

2,428

Многие регионы страны уже вернули тепло в дома из-за холодной погоды.

Отопление в столице Беларуси не включают по нескольким причинам, объяснил председатель Минского городского «совета депутатов» Артем Цуран, пишут «Минск-Новости».

В отдельных случаях это попросту невозможно.

Первая причина, по которой в минские квартиры и социальные объекты не поступает тепло нынешней холодной весной, – это температура воздуха за окном.

Несмотря на то что дома и на работе минчане мерзнут, «среднесуточная температура не является по нормам достаточно низкой для запуска отопления».

Во-вторых, когда была теплая погода и отключили батареи в городе, начались профилактические работы. Стартовала подготовка уже к будущему отопительному сезону-2025/2026. К сожалению, этот процесс обратить вспять на данный момент невозможно.

Между тем 16 мая 2025-го в самом теплом регионе страны – Брестской области – в связи с погодными условиями решили включить отопление в жилфонде, писала БелТА.

На 15:00 это сделали в Березовском, Дрогичинском, Жабинковском, Каменецком, Пружанском, Столинском районах и в Барановичах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com