«Сгорают планы, билеты, брони» 16.05.2025, 21:38

Белорусы сообщают о долгом сроке доставки паспортов из визового центра в генконсульство Испании.

Из-за долгой доставки паспортов из минского визового центра в генконсульство Испании в Москве (Россия) у белорусов возникают проблемы с планированием отпусков.

Как сообщил телеграм-канал «Визовый крот», сроки доставки составляют шесть-семь дней. В обратном направлении (из Москвы — в Минск) «такая же ситуация».

При этом срок рассмотрения документов для оформления визы испанское генконсульство отсчитывает с момента поступления бумаг к ним, а не со дня подачи в визовый центр.

«Из-за задержек с доставкой паспортов у людей сгорают планы, билеты, брони, отпуска», — пишет «Визовый крот» с призывом планировать свои поездки заблаговременно.

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