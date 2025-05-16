«Сгорают планы, билеты, брони»
- 16.05.2025, 21:38
Белорусы сообщают о долгом сроке доставки паспортов из визового центра в генконсульство Испании.
Из-за долгой доставки паспортов из минского визового центра в генконсульство Испании в Москве (Россия) у белорусов возникают проблемы с планированием отпусков.
Как сообщил телеграм-канал «Визовый крот», сроки доставки составляют шесть-семь дней. В обратном направлении (из Москвы — в Минск) «такая же ситуация».
При этом срок рассмотрения документов для оформления визы испанское генконсульство отсчитывает с момента поступления бумаг к ним, а не со дня подачи в визовый центр.
«Из-за задержек с доставкой паспортов у людей сгорают планы, билеты, брони, отпуска», — пишет «Визовый крот» с призывом планировать свои поездки заблаговременно.