США оценили стоимость системы «Золотой купол» более чем в $1,5 трлн

США оценили стоимость системы «Золотой купол» более чем в $1,5 трлн2
- 16.05.2025, 21:49
В настоящее время программа находится на этапе разработки.
Система противоракетной обороны Золотой купол, предложенная президентом Дональдом Трампом, может стоить Соединенным Штатам более $1,5 трлн. Об этом заявил начальник штаба Космических сил США генерал Брэдли Ченс Зальцман во время конференции по безопасности, информирует Air & Space Forces.
Зальцман предупредил, что нынешнего бюджета в $542 млрд недостаточно для реализации программы.
«Требуется дополнительное финансирование», - добавил генерал.
Программа Золотой купол предусматривает создание спутниковой системы на низкой и средней околоземной орбите для обнаружения, отслеживания и поражения гиперзвуковых ракет и сложных угроз со стороны таких стран, как Китай и Россия.
Проект уже сравнивают со «Стратегической оборонной инициативой» Рональда Рейгана, также известной как Звёздные войны, которая имела целью защиту США от ядерной атаки, однако была свернута из-за высокой стоимости и технических ограничений.
Зальцман сообщил, что сейчас программа находится на этапе разработки. После формирования базового плана его передадут министру обороны Питу Гегсету для дальнейшего утверждения в Белом доме.