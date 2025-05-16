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США оценили стоимость системы «Золотой купол» более чем в $1,5 трлн

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  • 16.05.2025, 21:49
США оценили стоимость системы «Золотой купол» более чем в $1,5 трлн

В настоящее время программа находится на этапе разработки.

Система противоракетной обороны Золотой купол, предложенная президентом Дональдом Трампом, может стоить Соединенным Штатам более $1,5 трлн. Об этом заявил начальник штаба Космических сил США генерал Брэдли Ченс Зальцман во время конференции по безопасности, информирует Air & Space Forces.

Зальцман предупредил, что нынешнего бюджета в $542 млрд недостаточно для реализации программы.

«Требуется дополнительное финансирование», - добавил генерал.

Программа Золотой купол предусматривает создание спутниковой системы на низкой и средней околоземной орбите для обнаружения, отслеживания и поражения гиперзвуковых ракет и сложных угроз со стороны таких стран, как Китай и Россия.

Проект уже сравнивают со «Стратегической оборонной инициативой» Рональда Рейгана, также известной как Звёздные войны, которая имела целью защиту США от ядерной атаки, однако была свернута из-за высокой стоимости и технических ограничений.

Зальцман сообщил, что сейчас программа находится на этапе разработки. После формирования базового плана его передадут министру обороны Питу Гегсету для дальнейшего утверждения в Белом доме.

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