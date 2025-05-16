В элитном поселке «Гранд Вилладж» под Минском стартовали продажи первого дома 16.05.2025, 22:17

Узнали цену.

Элитный жилой комплекс, состоящий из ситихаусов и клубных домов, начали строить в деревне Тарасово в феврале 2025 года. Поселок получил звучное название «Гранд Вилладж». Сегодня застройщик «Реторсия Трейд», который входит в группу компаний «Гранд Девелопмент», объявил цену квадратного метра в первом доме. Жилье уже можно забронировать и купить, пишет «Онлайнер».

Напомним, со временем в «Гранд Вилладж» появится 13 домов. На довольно большой территории построят ситихаусы — это многоквартирные дома высотой 6 и 7 этажей, а также клубные дома высотой 3 и 5 этажей.

А начнется история проекта с семиэтажного дома на северо-востоке комплекса. Он станет самым удаленным от въезда в Тарасово. Каркасно-блочный дом будет состоять из двух семиэтажных секций, в каждой — по 94 квартиры. Его начнут строить совсем скоро и планируют завершить за 8,5 месяца.

Жилье будет сдаваться без отделки. Квартиры запроектированы со свободной планировкой и высотой потолков 2,7 метра. Они будут продаваться небольшими партиями по 10—15 штук в месяц по мере строительства дома.

Первая партия появилась сегодня. Всего предложено 10 квартир. Цены зафиксированы в белорусских рублях.

Стоимость метра зависит от подъезда и этажа: от 4242 до 5000 рублей.

Застройщик предлагает рассрочку на 10 месяцев с первоначальным взносом от 30%. Правда, есть нюанс: в таком случае стоимость каждого квадрата увеличивается на 200 рублей. В отделе продаж отмечают, что официальный сайт квартала уже работает.

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