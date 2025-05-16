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Александра Саснович легко вышла в полуфинал турнира в Париже

  • 16.05.2025, 22:39
Александра Саснович легко вышла в полуфинал турнира в Париже

Белорусская теннисистка в двух сетах обыграла хозяйку турнира Жюли Белгравер.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№99 WTA) вышла победительницей в ¼ финала турнира серии Challenger в Париже.

Чтобы обыграть француженку Жюли Белгравер (№365 WTA), ей понадобилось два сета. Итог матча – 6:4, 6:2.

В полуфинале Саснович встретится с другой представительницей страны-хозяйки. Ее соперницей станет Хлоэ Паке (№138 WTA).

Напомним, в ¼ финала белоруска прошла без борьбы. Чешка Катерина Синякова (№68 WTA), с которой должна была играть наша соотечественница, снялась с розыгрыша до начала матча.

Турнир серии Challenger в Париже проходит с 12 по 18 мая. Его победительница получит $15 тыс. и 125 рейтинговых очков.

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