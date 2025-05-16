МИД Украины: От России на переговорах звучали неприемлемые требования 16.05.2025, 23:07

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Киев отверг ультиматумы Кремля.

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая российская сторона озвучила неприемлемые для Украины заявления. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает «Европейская правда».

Спикер отметил, что на переговорах «российская делегация высказала ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми».

— У нас большой опыт всех видов переговоров с россиянами, поверьте. С 2014 года было много раундов. Поэтому я бы сказал, что украинская делегация знает, как относиться ко всему, что может быть сказано с той стороны, — заверил Тихий.

Он также сказал, что украинская делегация «прекрасно справилась» с переговорами, и «наша позиция осталась неизменной».

Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванный украинский дипломатический источник сообщило, что требования России «включают ультиматумы для Украины о выводе войск с ее территории для прекращения огня».

Собеседник назвал требования российской стороны «выходящими далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее».

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