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Marca: Роналду может стать совладельцем испанского клуба

  • 17.05.2025, 1:16
Marca: Роналду может стать совладельцем испанского клуба

Команда выступает во втором дивизионе чемпионата Испании.

Португальский нападающий саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду может стать совладельцем испанской «Альмерия» из второго дивизиона чемпионата Испании. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что 40-летний португалец пятикратный обладатель «Золотого мяча», находится в хороших отношениях с главой саудовской инвестиционной компании SMC Group Мохамедом Аль-Херейджи, ранее ставшей владельцем «Альмерии».

Поэтому Роналду может приобрести акции SMC Group и стать совладельцем «Альмерии». Marca пишет, что именно Аль-Херейджи был ключевой фигурой, повлиявшей на переход Роналду в «Ан-Наср» в 2023 году.

Ранее Роналду в третий раз подряд и пятый раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, доход футболиста составил $275 млн.

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