Видеохит: на саммите в Тиране политиков изобразили в виде детей 17.05.2025, 4:01

Руководители стран, которые сидели в зале, посмеялись от души.

Организаторы саммита в Тиране показали лидерам стран Евросоюза и не только видео, на котором собравшихся изобразили в образе грудных детей. Малыши, одетые в костюмы, улыбаются и произносят фразу «Добро пожаловать в Албанию» на разных языках. Руководители стран, которые сидели в зале, посмеялись с такого зрелища.

В Албании сегодня, 16 мая, проходил саммит Европейского политического общества. В нем приняли участие представители 47 стран: как государств-членов ЕС, так и кандидатов на вступление в союз. На нем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа вместе с США работает над новыми санкциями против России.

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