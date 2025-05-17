закрыть
17 мая 2025, суббота, 3:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видеохит: на саммите в Тиране политиков изобразили в виде детей

  • 17.05.2025, 4:01
Видеохит: на саммите в Тиране политиков изобразили в виде детей

Руководители стран, которые сидели в зале, посмеялись от души.

Организаторы саммита в Тиране показали лидерам стран Евросоюза и не только видео, на котором собравшихся изобразили в образе грудных детей. Малыши, одетые в костюмы, улыбаются и произносят фразу «Добро пожаловать в Албанию» на разных языках. Руководители стран, которые сидели в зале, посмеялись с такого зрелища.

В Албании сегодня, 16 мая, проходил саммит Европейского политического общества. В нем приняли участие представители 47 стран: как государств-членов ЕС, так и кандидатов на вступление в союз. На нем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа вместе с США работает над новыми санкциями против России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин