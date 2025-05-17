СМИ раскрыли «требования» России на переговорах с Украиной в Стамбуле 13 17.05.2025, 8:06

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Они состояли из пяти пунктов.

Глава делегации от Москвы помощник российского диктатора Владимир Мединский назвал на переговорах в Стамбуле с представителями Украины ряд максималистских требований со стороны Кремля.

Об этом сообщает Clash Report.

По данным западного издания, глава российской делегации за столом переговоров с представителями Украины в Турции озвучил пять требований, которые касаются:

«нейтралитета» Украины,

отказ он репараций,

прав русскоязычных,

«признания» оккупации украинских территорий,

и отвод ВСУ из ряда областей для немедленного прекращения огня.

Подробнее по каждому из пунктов:

«Нейтральная» Украина: на территории страны якобы не должно быть никаких иностранных войск или оружия массового поражения, подобно «модели нейтралитета Австрии».

Без репараций: обе стороны якобы должны отказаться от любых претензий по возмещению ущерба из-за войны.

Права русскоязычных: Украина должна принять европейские стандарты в отношении прав меньшинств и положить конец «националистической пропаганде».

«Признание» территорий: Украина якобы не должна отрицать «конституционные» претензии РФ на пять украинских областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым), а также Кремль стремится к международному «признанию» на оккупированные территории.

Условие для немедленного прекращения огня: Силы обороны Украины якобы должны выйти из всех 5 регионов Украины, на которые претендует Россия.

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