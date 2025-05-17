СМИ раскрыли «требования» России на переговорах с Украиной в Стамбуле13
- 17.05.2025, 8:06
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Они состояли из пяти пунктов.
Глава делегации от Москвы помощник российского диктатора Владимир Мединский назвал на переговорах в Стамбуле с представителями Украины ряд максималистских требований со стороны Кремля.
Об этом сообщает Clash Report.
По данным западного издания, глава российской делегации за столом переговоров с представителями Украины в Турции озвучил пять требований, которые касаются:
«нейтралитета» Украины,
отказ он репараций,
прав русскоязычных,
«признания» оккупации украинских территорий,
и отвод ВСУ из ряда областей для немедленного прекращения огня.
Подробнее по каждому из пунктов:
«Нейтральная» Украина: на территории страны якобы не должно быть никаких иностранных войск или оружия массового поражения, подобно «модели нейтралитета Австрии».
Без репараций: обе стороны якобы должны отказаться от любых претензий по возмещению ущерба из-за войны.
Права русскоязычных: Украина должна принять европейские стандарты в отношении прав меньшинств и положить конец «националистической пропаганде».
«Признание» территорий: Украина якобы не должна отрицать «конституционные» претензии РФ на пять украинских областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым), а также Кремль стремится к международному «признанию» на оккупированные территории.
Условие для немедленного прекращения огня: Силы обороны Украины якобы должны выйти из всех 5 регионов Украины, на которые претендует Россия.