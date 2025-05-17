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Новое наступление в Газе: Израиль начал масштабную операцию «Колесница Гедеона»

  • 17.05.2025, 8:11
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Новое наступление в Газе: Израиль начал масштабную операцию «Колесница Гедеона»

Речь идет о взятии под контроль стратегических районов анклава.

Израильские войска начали на территории Сектора Газа первые этапы новой крупной операции, которая получила кодовое название «Колесницы Гедеона». В частности, речь идет о взятии под контроль «стратегических районов» анклава.

Об этом сообщает на Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и The Times of Israel .

В заявлении израильского военного ведомства указывается, что в течение минувших суток ЦАХАЛ «осуществил широкие атаки и мобилизовал силы для захвата стратегических районов в секторе Газа».

Как уточнили в израильской армии, это осуществляется «в рамках начальных шагов операции «Колесницы Гедеона» и расширения кампании в Газе, чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС».

Также в ЦАХАЛ проинформировали, что военные будут продолжать действовать, чтобы «защитить израильских граждан и реализовать цели войны».

Израильские официальные лица рассказали представителям СМИ, что наступательная операция «Колесницы Гедеона» должна привести:

к «завоеванию» ЦАХАЛом Газы и сохранению контроля над территорией,

к перемещению палестинского гражданского населения на юг Полосы,

к атаке на группировку боевиков ХАМАС,

и имеют целью помешать террористической группе взять под контроль поставки гуманитарной помощи.

Кроме того, в Армии обороны Израиля обнародовали видео нанесения ударов по целям на территории Сектора Газа в рамках военной операции.

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