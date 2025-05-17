Новое наступление в Газе: Израиль начал масштабную операцию «Колесница Гедеона» 17.05.2025, 8:11

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Речь идет о взятии под контроль стратегических районов анклава.

Израильские войска начали на территории Сектора Газа первые этапы новой крупной операции, которая получила кодовое название «Колесницы Гедеона». В частности, речь идет о взятии под контроль «стратегических районов» анклава.

Об этом сообщает на Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и The Times of Israel .

В заявлении израильского военного ведомства указывается, что в течение минувших суток ЦАХАЛ «осуществил широкие атаки и мобилизовал силы для захвата стратегических районов в секторе Газа».

Как уточнили в израильской армии, это осуществляется «в рамках начальных шагов операции «Колесницы Гедеона» и расширения кампании в Газе, чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС».

Также в ЦАХАЛ проинформировали, что военные будут продолжать действовать, чтобы «защитить израильских граждан и реализовать цели войны».

Израильские официальные лица рассказали представителям СМИ, что наступательная операция «Колесницы Гедеона» должна привести:

к «завоеванию» ЦАХАЛом Газы и сохранению контроля над территорией,

к перемещению палестинского гражданского населения на юг Полосы,

к атаке на группировку боевиков ХАМАС,

и имеют целью помешать террористической группе взять под контроль поставки гуманитарной помощи.

Кроме того, в Армии обороны Израиля обнародовали видео нанесения ударов по целям на территории Сектора Газа в рамках военной операции.

במהלך היממה האחרונה צה"ל החל בתקיפות נרחבות והניע כוחות לתפיסת שטחים שולטים בשטח רצועת עזה, זאת כחלק ממהלכי הפתיחה למבצע "מרכבות גדעון" והרחבת המערכה בעזה, להשגת כל מטרות המלחמה בעזה, לרבות שחרור החטופים והכרעת החמאס.



כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בכדי להגן על אזרחי ישראל… pic.twitter.com/WtK8Iy6XyG — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2025

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