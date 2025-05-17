Мединский опозорился, подводя итоги переговоров в Турции 10 17.05.2025, 8:26

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Глава российской делегации «отличился» фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка.

Глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский опозорился, прокомментировав переговоры фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка.

В интервью российским пропагандистам Мединский привел несколько цитат, приписываемых разным историческим личностям. Российское оппозиционное издание «Важные истории» обратило внимание, что некоторые их этих цитат являются фейковыми.

«Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — сказал Мединский, объясняя нежелание Кремля заключать временное перемирие, но ни в каких исторических документах такой цитаты Наполеона не зафиксировано.

Более того, аргументируя требования Москвы передать ей украинские территории, Мединский сослался на немецкого канцлера времен объединения Германии во второй половине XIX века Отто фон Бисмарка.

«Он [Бисмарк] всегда говорил: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим». Вот это «русские всегда приходят за своим», мне кажется, очень важный урок истории", — сказал Мединский.

Примечательно, что подлинность этой цитаты опровергает даже сайт Российского военно-исторического общества, которое создал и возглавляет сам же Мединский.

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