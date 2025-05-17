Бойцы ВСУ выбили россиян из села Богатырь

Бойцы ВСУ выбили россиян из села Богатырь1
- 17.05.2025, 8:34
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И установили там украинский флаг.
Украинские войска пресекли попытку наступления Вооруженных сил Российской Федерации на село Богатырь на Новопавловском направлении. Россияне атаковали пехотой и мотоциклами, но их вовремя обнаружили и обезвредили. В село вернули флаг Украины, а флагов РФ теперь там нет.
О наступлении РФ на отрезке восточного фронта в Донецкой области рассказали аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.
Вечером 16 мая в канале проекта появилось видео из села Богатырь. На видео — бойцы 33 бригады ВСУ, которые ночью вели бой в населенном пункте. Как выяснилось, россияне пытались прорваться на восточные и южные окраины. Командование ВС РФ бросило вперед 20 штурмовиков: 12 пехотинцев и восемь мотоциклистов (на четырех мотоциклах). Украинские военные отбили атаку, написали аналитики. На видео с места событий показали украинский флаг, который развевается среди руин дома, свидетельствуют кадры из Богатыря.
«После нескольких попыток противника зайти на восточные и южные окраины села, бойцам 33 ОМБр удалось отбросить врага из села», — написал DeepState.
Указывается, что крайние позиции ВС РФ — на дороге в Богатырь. Также бойцы объяснили, что обезвредили 14 единиц живой силы противника, а остальные — спрятались в селе.
DeepState также сообщил, что вскоре будут новые свидетельства боев в селе: документы погибших россиян.
На карте проекта и на основе видео 33 ОШБр ВСУ можно установить, в какой точке Богатыря установили украинский флаг. Видим, что это крайний дом на южной окраине.