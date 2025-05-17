ВСУ ликвидировали российского тренера по боксу и главу «Союза дагестанцев»
- 17.05.2025, 9:28
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Оккупант не продержался на фронте и двух месяцев.
На фронте был обезврежен еще один представитель армии РФ — Джамбулат Надырбегов, который до войны работал тренером по боксу, пишет «Фокус».
Некролог опубликован на российском портале «Дом дружбы народов Самарской области».
Российское издание «КТВ-ЛУЧ» пишет, что 54-летний Джамбулат Надырбегов был старшим тренером и владельцем боксерского клуба «Патриот» в Тольятти. Кроме спортивной деятельности, Надырбегов возглавлял тольяттинскую общественную организацию «Союз дагестанцев».
В конце февраля этого года Надырбегов прибыл в зону боевых действий, а уже 18 апреля он был ликвидирован силами обороны Украины в районе села Андреевка Донецкой области.