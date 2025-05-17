У Скабеевой раскрыли роль Мединского в срыве переговоров в Стамбуле 2 17.05.2025, 9:34

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Есть важный нюанс.

Россия сорвала переговоры в Стамбуле, шантажируя украинскую сторону. Глава российской делегации Владимир Мединский требовал капитуляции, угрожая захватом новых украинских областей. Это подтвердил депутат Госдумы России Евгений Попов в эфире пропагандистского ток-шоу Скабеевой «60 минут», передает Dialog.UA.

«Эта фраза внутри звучала. Можем подтвердить», - заявил Попов. Речь о фразе, что Россия оккупирует Сумскую и Харьковскую области, если Киев не согласится отдать РФ Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

Фраза Мединского совсем не нова. Блогер «Быть Или» напомнил, что почти год назад летом 2024 года диктатор РФ Владимир Путин озвучивал аналогичный ультиматум, угрожая, что в следующий раз «условия уже будут другими».

Проблема для Кремля в том, что угрозы мало соответствуют ситуации на поле боя. За последний год РФ не смогла полностью оккупировать ни одну из украинских областей, которые вписала в свою Конституцию. Потери ВС РФ слишком большие, а продвижения на фронте минимальные.

«Россия все еще далека от полного контроля над четырьмя областями, не говоря о Херсоне и Запорожье - огромных городах, плюс, для Херсона потребуется форсировать Днепр, а мостов там давно нет», - отметил блогер.

По сути, Кремль согласился на новые стамбульские переговоры под давлением президента США Дональда Трампа. Однако на самом деле россияне не хотят сворачивать войну, что продемонстрировали сегодняшние стамбульские переговоры. Делегация РФ, предъявив неадекватные требования Украине, превратила мирный процесс в фарс.

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