Financial Times: В Румынии пройдут судьбоносные выборы 1 17.05.2025, 9:45

От результатов может зависеть баланс сил в Восточное Европе.

От результатов может зависеть баланс сил в Восточное Европе.

В воскресенье Румыния выберет нового президента — и это голосование может изменить как внутреннюю политику страны, так и ее курс на международной арене, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

На пост президента претендуют два политических антипода: проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан и ультранационалист Джордж Симион, открыто выражающий поддержку президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и председателю Совета министров Италии Джорджии Мелони..

Ситуация стала особенно напряженной после того, как в ноябре были аннулированы результаты первого тура голосования: победивший тогда кандидат Кэлин Джорджеску, как выяснилось, пользовался тайной поддержкой Кремля. Сейчас Симион занимает лидирующую позицию, набрав в первом туре 41% голосов.

Победа Симиона может привести к развороту внешнеполитического курса: хотя он утверждает, что не намерен выводить страну из ЕС и НАТО, его агрессивная риторика против Брюсселя и соседних стран (Симиону запрещен въезд в Украину и Молдову) вызывает тревогу как у союзников, так и у инвесторов.

Финансовые рынки уже отреагировали нервно: национальная валюта впервые опустилась ниже уровня 5 лей за евро, а аукцион по размещению госдолга был отложен. Кредитный рейтинг Румынии оказался под угрозой.

Поражение правящей коалиции в первом туре привело к ее развалу. Формирование нового парламентского большинства станет первой задачей нового президента. В случае победы Симиона, этот процесс может стать крайне сложным — особенно если его стиль управления будет напоминать венгерскую модель Виктора Орбана.

Румыния готовится к судьбоносным выборам, способным не только повлиять на внутреннюю стабильность, но и пошатнуть баланс сил в Восточной Европе. А параллельно ЕС и США пробуют наладить экономические отношения, находясь на грани нового витка торговой конфронтации.

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