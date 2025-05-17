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Россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области: много погибших

  • 17.05.2025, 9:49
Россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области: много погибших

Опубликованы кадры с места атаки.

В результате российского воздушного удара по гражданскому автобусу возле Белополья Сумской области погибли девять человек. Есть также раненые, и продолжается спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

«К сожалению, в результате циничного удара россиян по автобусу с гражданскими есть погибшие. По предварительной информации погибли 8 человек. Мои соболезнования близким погибших». - рассказал чиновник.

Кроме того, начальник ОВА сообщил, что из-за обстрела 5 человек были ранены

«Их немедленно госпитализируют в больницы. На месте продолжается спасательная операция», - говорится в заявлении Григорова.

Чиновник рассказал, что обстрел произошел в 06:17, когда автобус выезжал из города Белополье - на Сумы.

По передним данным, россияне ударили по пассажирскому транспорту, использовав БПЛА типа «Ланцет».

Обновлено: количество жертв возросло до 9

В Национальной полиции Украины рассказали, что в Белополье из-за удара РФ по автобусу, по предварительным данным, погибли девять человек, еще четверо были ранены.

В НПУ обратили внимание, что оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители.

«Это не просто очередной обстрел - это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности», - отметили в полиции.

Также в правоохранительных органах добавили, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции.

«Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности», - добавили в НПУ.

Показаны фото с места обстрела

В Национальной полиции и Сумской ОВА обнародовали кадры, на которых был показан автобус после российской атаки.

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