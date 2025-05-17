WSJ: Трамп переходит к новому плану по достижению мира в Украине
- 17.05.2025, 9:51
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Официальные лица США разочарованы итогами переговоров в Стамбуле.
Американский лидер Дональд Трамп, видимо, решил пока отказаться от нового давления на РФ, а вместо этого сосредоточиться на возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, полагая, что она может разблокировать путь к миру в Украине. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Журналисты отмечают, что официальные лица США после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле хоть и выразили разочарование итогами этих контактов, сам Трамп, возможно, нацелился на потенциальный саммит с Путиным.
В материале говорится, что Кремль с самого начала стремился к переговорам напрямую с Трампом – без участия президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
В свою очередь, CNN пишет со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, что переговоры Киева и Москвы в Турции прошли «более позитивно, чем ожидалось». По словам собеседника телеканала, в рамках этих переговоров «стороны не использовали обвинительный язык».
Он также рассказал, что требование Кремля о «выводе» украинской армии с четырех областей Украины, которые страна-агрессор пытается полностью оккупировать, прозвучало «в контексте разговора о прекращении огня».
«В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат», – добавил источник.
The Times тем временем приводит комментарий политолога Сэмюэла Шарапа, который также отмечает, что переговоры прошли «лучше, чем прогнозировалось». В частности, он акцентирует внимание на договоренности об обмене пленными и решении продолжить переговорный процесс.