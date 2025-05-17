Большой ученый с лишней хромосомой
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 17.05.2025, 10:04
О глубине исторического погружения.
«Прореха на человечестве» - Мединский в связи с побоищем в Украине нырнул в историю, но погрузился ровно на глубину, которую счел удобной – в Северную войну («Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?»).
Прежде всего, конечно, это глупое начальственное «мы». Люди начала XVIII верно очень бы удивились, узнав, что какой-то чудак, народившийся на просторах давно рухнувшей империи, три века спустя объявил, что он воевал в Северной войне.
Теперь о глубине исторического погружения. Отчего не вспомнить Ливонскую войну, Мединский? Там целых 25 лет воевали, да еще и опричнину Иван Грозный в ходе той войны учинил. Чем все это закончилось известно – распадом, то есть Смутой.
Этот исторический пример куда больше подходит для сегодняшнего дня России, имея в виду то, что устроили в стране Путин, Лавров, Шойгу и другие – бесперспективное побоище вовне и разгул опричного войска внутри.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»