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Художественным руководителем минского Оперного стал россиянин

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  • 17.05.2025, 10:15
  • 3,090
Художественным руководителем минского Оперного стал россиянин
Артем Макаров

Он родился в Уфе.

Художественным руководителем Национального театра оперы и балета Беларуси стал россиянин Артем Макаров. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.

Артем Макаров родился в Уфе. В 2000-м с отличием окончил местный институт искусств по специальности «фортепиано». В 2003-м завершил образование в аспирантуре по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». В 2010—2023 годах был главным дирижером Башкирского государственного театра оперы и балета.

С 2023 года является главным дирижером Московского детского музыкального театра имени Сац в Москве, а также параллельно главным дирижером минского Оперного.

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