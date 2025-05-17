Художественным руководителем минского Оперного стал россиянин

Художественным руководителем минского Оперного стал россиянин14
- 17.05.2025, 10:15
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Он родился в Уфе.
Художественным руководителем Национального театра оперы и балета Беларуси стал россиянин Артем Макаров. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.
Артем Макаров родился в Уфе. В 2000-м с отличием окончил местный институт искусств по специальности «фортепиано». В 2003-м завершил образование в аспирантуре по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». В 2010—2023 годах был главным дирижером Башкирского государственного театра оперы и балета.
С 2023 года является главным дирижером Московского детского музыкального театра имени Сац в Москве, а также параллельно главным дирижером минского Оперного.