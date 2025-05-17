Крошечная деталь в левой брови женщины может раскрыть ее важные черты 3 17.05.2025, 10:34

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иллюстративное фото

При чтении лица эта деталь может иметь большое значение.

Визажист и эксперт по бровям по имени Мила поделилась интересной информацией, касающейся, в частности, левой брови женщины и что она может рассказать о ее характере, пишет yourtango.com .

По ее словам, при чтении лица левая бровь может иметь большое значение, когда речь идет о личности женщины, и, по-видимому, чем более «неряшливая» левая бровь, тем больше вы можете сказать о ее подлинной природе.

Визажист показала несколько фотографий женщин с кустистыми левыми бровями, включая актрис Брук Шилдс, Эмму Уотсон и Кару Делевинь. У всех этих женщин начало бровей было немного более беспорядочным, особенно с левой стороны.

«Некоторые говорят, что это может отражать творческую, интенсивную энергию и свободолюбивую натуру, человека, который ценит подлинность больше, чем совершенство. В мимическом чтении левая сторона лица связана с эмоциями и личной жизнью, что может указывать на спонтанную и глубоко чувствительную личность», - отметила эксперт.

При этом визажист добавила, что это, скорее, символическое наблюдение, чем фактическое научное обоснование.

Вместе с тем, исследования показали, что левая сторона вашего лица более привлекательна, чем правая. Так. в исследовании 2012 года, опубликованном в журнале Experimental Brain Research, ученые обнаружили, что наши левые щеки показывают более широкий спектр эмоций, чем правые.

Дальнейшие исследования даже показали, что, независимо от среды, при позировании для портрета или картины люди, как правило, больше отдавали предпочтение левой стороне лица.

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