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Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму

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  • 17.05.2025, 10:41
  • 2,048
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму
иллюстративное фото

Ситуация настолько серьезная, что россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта.

Дроны Службы безопасности Украины ударили по складам боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, которая расположена вблизи села Перевальное в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, на складах размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.

Также было опубликовано видео, на которых видно детонацию и пожары на территории складов врага. Местные жители сообщают о дыме над территорией самой воинской части.

Отмечается, что ситуация настолько серьезная, что россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо села Перевальное. Также есть информация о погибших российских военных, которые находились на военном складе.

«СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем», - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, в Крыму утром 16 мая прогремели взрывы. Партизаны зафиксировали «прилеты» по российским военным базам. На базе находились боксы для хранения военной техники и вооружения, а также, вероятно, горюче-смазочных материалов.

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