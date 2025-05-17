«Это что-то новенькое»: в Минске устроили батл на старинном пианино 2 17.05.2025, 10:46

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Условия конкурса максимально простые.

Про рэп-батлы мы слышали, о зарубах между стендаперами тоже. Но ребята из реставрационной мастерской роялей Grand Piano Lab пошли дальше и устроили в Минске настоящий батл на старом пианино, пишет «Онлайнер».

Первый подобный ивент прошел в ресторане Animal Farm. Условия конкурса максимально простые. За звание лучшего музыканты сражаются между собой в трех раундах: классика, интерпретация и импровизация. Что любопытно, соревновались участники на пианино Feurich, выпущенном в 1909 году.

— Это немецкое пианино. В послевоенное время оно было на территории Беларуси и после определенных событий попало в нашу мастерскую. Наши мастера решили оставить его в первоначальном состоянии, провели небольшие косметические работы и, что самое главное, настроили механику данного инструмента. Теперь пианино не только хранит в себе историю, но и прекрасно звучит, — рассказал организатор батла Александр Тимошек.

В первом ивенте участвовали Влад Козырев, Никита Бельтюков и Анна Найденок. Победителем, а его выбирали одновременно посетители ресторана и независимое жюри, в итоге стала Анна.

— Для Минска это что-то новенькое. Я участвовала в более серьезных конкурсах со сложной программой, но такого свободного формата в моей жизни еще не было, — говорит девушка. — Я люблю современную музыку, где намешаны разные направления: немного джаза, немного фанка... Даже можно играть классику в современной обработке. Это звучит стильно.

Подобные батлы будут проходить как минимум раз в квартал. Они рассчитаны на разную публику. Через такие мероприятия организаторы хотят показать, что классическая музыка может быть не только серьезной, но и веселой.

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