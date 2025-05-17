СМИ: Встречавшийся четыре раза с Путиным Уиткофф учился дипломатии по документалкам Netflix 5 17.05.2025, 11:09

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Стив Уиткофф

У спецпосланника президента США по Ближнему Востоку нет профильного образования.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который четыре раза встречался с российским лидером Владимиром Путиным, пытаясь установить диалог между Киевом и Москвой, не имеет дипломатического опыта. Чтобы заполнить пробелы в знаниях внешней политики, он обратился к литературе и фильмам Netflix, пишет автор The Atlantic Айзек Стэнли-Беккер, взявший интервью у соратника Дональда Трампа. Внимание на публикацию обратило издание RTVI.us.

У Уиткоффа, как пишет Стэнли-Беккер, нет профильного образования. Он учился политологии и юриспруденции в Университете Хофстра на Лонг-Айленде. У него также не было подготовки и опыта работы в качестве дипломата, когда Трамп еще до своей инаугурации поручил ему подключиться к переговорам между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, результатом которых стало объявленное в январе соглашение о прекращении огня и освобождении заложников (с тех пор многие заложники были освобождены, в том числе несколько граждан США, но ситуация в регионе не улучшилась).

Тем не менее Уиткофф активно влился в процесс, что впоследствии усилило его позиции и вовлекло в другие переговоры, в том числе те, что связаны с российско-украинским конфликтом и иранской ядерной программой.

«Он в значительной степени полагается на интуицию, свой опыт успешных переговоров по недвижимости и личную дружбу с президентом. В последние месяцы, по его словам, он прочитал много книг и посмотрел документальные фильмы Netflix о мировых конфликтах, — пишет автор The Atlantic. — Он пришел к убеждению, как Трамп в политике, что может обратить недостаток опыта в свою пользу и добиться успеха там, где профессионалы потерпели неудачу».

Некоторые дипломаты, согласно Стэнли-Беккеру, сомневаются в методах Уиткоффа. Он буквально шокировал ветеранов внешней политики США, когда после мартовской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным фактически повторил все привычные кремлевские нарративы, в том числе те, что касаются спорных с Украиной территорий.

Всего посланник президента США четыре раза встречался с Путиным. Их первый разговор состоялся в феврале, когда Уиткофф вывозил из России на своем бизнес-джете Gulfstream приговоренного в РФ к 14 годам тюрьмы американского учителя Марка Фогеля. В последний раз Уиткофф и Путин общались в Кремле 25 апреля.

«Похоже, Уиткофф принимает слова Путина за чистую монету, — предположил бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор-мл. — Русские очень умелые и коварные. У Уиткоффа мало опыта общения с ними, поэтому им можно манипулировать».

Сам Уиткофф в разговоре с The Atlantic подчеркнул, что он «не идеолог», а «дипломат-любитель». Он признался, что говорит «косноязычно», однако дипломатия — это то, чем он занимается «всю свою жизнь».

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