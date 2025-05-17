«Как будто год не ели»: белорусы размели всю еду из безлимитного ресторана 14 17.05.2025, 11:13

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иллюстративное фото

Заведение приостановило работу в день открытия.

В Минске 16 мая открылся новый ресторан азиатской кухни UMI, его особенность в том, что работает он в формате шведского стола, однако в первый же день работы там был такой наплыв посетителей, что в итоге ресторан закрылся до 20 мая. Об инциденте рассказала блогер Ксения Ивановская на своих страницах в соцсетях, которая до этого рекламировала его открытие.

До открытия сообщалось, что посетителей ждет безлимит еды на два часа по фиксированной цене — 35 рублей по будням, и 49 рублей за три часа по будням и весь день в выходные. Находится заведение в торговом центре «Червенский». В день открытия решили сделать приятное гостям и объявили безлимит за 35 рублей не на два часа, а на весь день, и в итоге половина еды потом оказалась на помойке, отметила Ксения.

— Я только что была в UMI, он рядом, решила зайти спросить, как у них дела, я была в ужасе от того, как некрасиво себя вели наши люди. Вот им предоставили свободу, сделали даже 35 рублей на целый день вход. Знаете, что люди сделали? Они пришли и говорят: «А с собой можно?» Нет? Ладно, тогда мы наберем на три тарелки кучу еды, все это не съедим, и вы это все выкинете. И благодаря таким, как мы, повара на кухне будут загружены на 100%, они будут не успевать пополнять запасы блюд за секунду, из-за этого другие люди будут возмущаться, что они не могут попробовать все, — пояснила девушка в Instagram.

По ее словам, в итоге была куча негатива просто из-за того, что «как с цепи сорвались некоторые личности, просто, как саранча налетели, как будто год не ели».

«У меня просто нет слов, — заключила она.

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